Брэд Питта заметили на редком свидании с Инес де Рамон - ФОТО
60-летний американский актер Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон, 31, устроили редкое свидание в Беверли-Хиллз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.
Звезду фильма "Троя" и дизайнера ювелирных украшений заметили во время выхода из галереи Gagosian, когда они пробирались через стоянку к своему черному внедорожнику.
Звездная пара, которая впервые спровоцировала слухи о романе в ноябре 2022 года, продемонстрировала повседневные ансамбли во время посещения художественной выставки режиссера Беннета Миллера.
Одетый в коричневый кожаный бомбер, голливудский актер шел возле своей возлюбленной, которая была в стильном ансамбле, одетая в шерстяной кардиган и черные кожаные брюки. Она также держала в руках сумку.
Питта и де Рамон впервые заметили вместе на концерте музыканта Боно в Лос-Анджелесе 15 ноября 2022 года.
Это произошло через два месяца после того, как избранница голливудского актера и ее бывший муж, звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли, развелись после трех лет брака.
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