Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе заявил, что американский актер Леонардо Ди Каприо является гением кинематографа. Его цитирует IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время выступления на премии National Board of Review кинематографист отметил, что за 23 года он успел поработать с актером над шестью картинами. "Знаете, он и в самом деле гений с позиции кинематографа, и это видно по его лицу", - сказал Скорсезе.

Скорсезе подчеркнул, что бесстрашие Ди Каприо мотивировало его во время съемок фильмов. "Я действительно знаю, что он один из величайших актеров в истории кино. Я благодарю его за все", - подытожил режиссер.

Фильм Скорсезе "Убийцы цветочной луны", в котором главную роль исполнил Ди Каприо, был номинирован на премию "Золотой глобус-2024" в категории "Лучший фильм (драма)".

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