Леонардо Ди Каприо засняли с моделью на свидании

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен на свидании с моделью Витторией Черетти. Новые фотографии влюбленных появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци засняли знаменитостей вечером 14 января. 49-летний Леонардо Ди Каприо и 25-летняя Виттория Черетти попали в объективы фотографов, когда выходили из ресторана Nobu. Голливудский актер был одет в черную футболку, бомбер и джинсы. Ди Каприо пытался скрыться от общественности с помощью кепки и маски. Черетти вышла на публику в черном жакете, узких брюках и кедах на массивной подошве. Модель добавила к образу зеленую сумку Chanel.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года. Тогда знаменитостей заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице.

В августе 2022 года Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне. Знаменитости встречались около пяти лет, однако не выкладывали совместные фотографии в социальные сети и не позировали вместе на светских мероприятиях.

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