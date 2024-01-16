Стали известны лауреаты премии «Эмми-2023»

Сериалы "Наследники" и "Медведь" оказались лидерами по количеству наград на 75-й церемонии вручения премии "Эмми", которую выдают за достижения в области телевизионных искусств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, список опубликован на сайте конкурса.

Шоу "Наследники" выделились в номинациях: "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале" (Киран Калкин), "Лучшая актриса в драматическом сериале" (Сара Снук) и "Лучший актер второго плана в драматическом сериале" (Мэттью Макфэдиен).

Сериал "Медведь" удостоился награды в номинации "Лучший комедийный сериал", а также - "Лучший актер в комедийном сериале" (Джереми Аллен Уайт), "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" (Эбон Мосс-Бакрак) и "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале" (Айо Эдебири).

Победу как лучший мини-сериал или антология получило шоу "Грызня", его также удостоили статуэтки за лучшего актера (Стивен Ян) и актрису (Али Вонг). По одной награде в разных номинациях также забрали сериалы "Белый лотос", "Начальная школа "Эбботт"", "Черная птица" и "Монстр: История Джеффри Дамера".

Церемония вручения "Эмми" состоялась 15 января. Изначально мероприятие планировали провести 18 сентября, однако премию перенесли из-за забастовок в США.

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