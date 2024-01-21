Исполнительница хита «Америка-разлучница» объяснила, почему не скопила состояния

Исполнительница хитов "Америка-разлучница" и "Белый вальс" Ирина Шведова объяснила, почему не скопила состояния несмотря на свою популярность в 1990-е. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее цитирует 5-tv.ru.

По словам Шведовой, она быстро потратила заработанные деньги.

"Раздала кому-то на учебу, кому-то еще на что. Вот пока я зарабатывала много, ничего не складывала в кубышку, в чулок", - призналась Шведова.

Певица отметила, что предпочитает жить сегодняшним днем.

"Никаких дач, машин", - уточнила она.

Накануне композитор Андрей Литягин - основатель, бессменный руководитель и продюсер группы "Мираж", - в интервью "Газете.Ru" рассказал о секретах успеха коллектива, заработках в 1980-е, причинах частых смен солисток и суде с Маргаритой Суханкиной за авторские права на песни.

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