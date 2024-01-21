Сати Казанова озвучила главную ошибку в романе с итальянским фотографом

Певица Сати Казанова в интервью Рауфу Асадову пожалела, что противилась своим чувствам к итальянскому фотографу Стефано Тиоццо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я пыталась с этим поспорить. "Он мне не нравится, а может, пересмотреть...". Но я почувствовала, что нет, это не пересматривается", - улыбнулась Казанова.

Исполнительница уделяет много времени йоге и различным духовным практикам. На этой почве они сблизились с будущим мужем, так как стали ходить к одному и тому же наставнику. По словам Казановой, однажды они отправились за границу на пасхальный ужин к гуру. Само торжество сильно напоминало свадьбу, а духовный наставник заверил влюбленных, что им суждено быть вместе.

Поначалу артистка противилась новым чувствам, так как не была уверена, что крепкие отношения с итальянцем - хорошая идея. Со временем исполнительница успокоилась и прислушалась к своему сердцу, которое подсказывало ей, что отношения с Тиоццо будут крепкими и долгими.

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