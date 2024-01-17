Моника Беллуччи впервые за долгое время появилась на публике с 65-летним возлюбленным

Итальянская актриса Моника Беллуччи впервые за долгое время появилась на публике со своим возлюбленным, американским режиссером Тимом Бертоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, влюбленные вместе посетили красную дорожку кинопремии "Эмми", торжественная церемония которой состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 16 января. К слову, у 65-летнего режиссера была номинация в категории "Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале" за работу над лентой "Уэнздей", поэтому Беллуччи пришла поддержать своего избранника.

Для светского мероприятия пара выбрала похожие наряды. Тим Бертон пришел на церемонию в черном смокинге и рубашке, а Моника Беллуччи надела черный костюм и белую рубашку с бабочкой.

Знаменитости охотно позировали для папарацци, держались за руки и проводили время вместе. Правда, давать комментарии по поводу своих отношений пара отказалась.

Отметим, впервые о романе между Моникой Беллуччи и Тимом Бертоном заговорили в феврале прошлого года. Тогда парочку застали за страстными поцелуями. Уже в июне того же года актриса подтвердила, что действительно находится в отношениях с режиссером.

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