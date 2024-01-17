Тяжелобольная Шеннен Доэрти шокировала подробностями своего завещания

Американская актриса Шеннен Доэрти откровенно рассказала, как видит свой похоронный процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитость уже составила завещание.

Его исполнителем после своей смерти назначила ближайшего друга Криса Кортаццо. Она отметила, что именно он должен развеять ее прах после кремации. К слову, Шеннен также завещает, чтобы из ее праха создали украшения, как когда-то она сделала из папиного. Об этом актриса рассказала в своем подкасте "Давайте проясним с Шеннен Доэрти".

"Я не хочу быть захороненной, хочу, чтобы меня кремировали. И я читала о том, что из праха можно сделать ожерелье и вырастить дерево. Я некоторое время так носила своего папу вокруг шеи в виде украшения, но меня мучили ночные ужасы. И на самом деле не знаю, куда оно делось", - призналась Шеннен.

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