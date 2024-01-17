Риз Уизерспун восхитила фото с дочерью-красавицей, похожей на нее, как две капли воды

Голливудская актриса Риз Уизерспун порадовала редкими фото с 24-летней дочкой-красавицей Авой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, снимками с родным человеком артистка поделилась в своем Instagram. На фото Риз позировала в черном обтягивающем платье с массивным бантом, рядом с ней стояла дочь. Ава тоже выбрала черное платье, которое было украшено маленькими цветами.

Как отметила Уизерспун, они с дочерью решили провести время вдвоем и оторваться ночью.

"Ночные встречи матери и дочери", - подписала кадры артистка.

Между тем подписчики Уизерспун были просто ошеломлены, что она с дочерью очень похожа. Их сравнивали с сестрами и отмечали, что они вообще не выглядят как мама и дочь.

- Потрясающие мама и дочь. Вы похожи на сестер!

- Мама и дочь выглядят одинаково!

- Вы же как близнецы!

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