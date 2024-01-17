Николь Кидман раскрыла свой комплекс по поводу роста

56-летняя австралийская актриса Николь Кидман, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, призналась, что до сих пор комплексует по поводу своего высокого роста (180 см).

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом она рассказала в последнем выпуске Radio Times.

"Мне сказали: "У тебя не будет карьеры. Ты слишком высокая". Я помню, как проходила прослушивание на роль Энни. Это был большой кастинг, в котором приняли участие сотни людей. У меня не было агента, я просто появилась. Моя мама сказала: "Ой, пожалуйста, нам обязательно? Сколько времени это займет?" Мне пришлось уговаривать себя на прослушивание, потому что они измеряли тебя. Я превзошла все ожидания! Ты должен был быть ниже 160 см, а я была ростом 164 см! Я такая: "Пожалуйста?" И меня прослушали. Но я не получила роль. Мне даже не перезвонили - но, по крайней мере, я смогла спеть четыре строчки припева", - вспоминает Николь свои пробы еще в подростковом возрасте.

Уже в 13 лет ее рост составлял 180 см, и сверстники в пригородах Мельбурна и Сиднея, на восточном побережье Австралии, где прошло детство будущей звезды, дразнили ее.

"Меня дразнили и называли Сталки. Люди спрашивали: "Как там воздух?" Теперь я слышу: "Ты намного выше, чем я думал", или мужчины спорят о том, насколько высокими должны быть мои каблуки", - говорит она.

Несмотря на то, что у нее в арсенале 72 фильма, 22 сериала и множество самых престижных наград, до сих пор считает, что на красной дорожке она выглядит, как жираф.

"Каждый раз, когда я выхожу на красную дорожку, мне присылают туфли на очень высокой высоте. Я такая: "У них есть каблуки? Я буду самым высоким человеком - жирафом!" - продолжила Кидман.

Хотя рост не устанавливает никаких границ в ее работе, актриса признает, что ее все еще раздражает его потенциальная ограниченность.

"Меня это беспокоит, когда я играю и хочу быть маленькой, но бывают моменты, когда я ценю это и могу использовать в своей работе. Я невероятно благодарна за то, что здорова и гуляю. При этом у меня были проблемы с коленями и тому подобное, отчасти из-за моего роста!" - подчеркнула актриса.

Сейчас она вместе с мужем Китом Урбаном воспитывает дочерей Сандей (15 лет) и Фейт (13 лет) и учит их не реагировать на слова посторонних людей, которые пытаются их унизить или обидеть:

"Важно то, как вы позволяете другим людям говорить вам "да" или "нет", и принимаете ли вы это. Внутренняя стойкость человека - это действительно суперсила".

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