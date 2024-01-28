В США избавились от особняка Джоли и Питта

В США избавились от общего особняка актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Дом бывших супругов в Новом Орлеане ушел с молотка, сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об особняке 1830-х годов постройки, который расположен в историческом Французском квартале города. Он принадлежал знаменитой паре с 2006 по 2016 год - до того, как Джоли подала на развод. Недвижимость продали на аукционе за 2,8 миллиона долларов, имя нового владельца неизвестно.

Площадь дома составляет 715 квадратных метров. В нем пять ванных комнат, семь спален, тренажерный зал, лифт, мастерская и кладовая, отделанная мрамором. Отделка помещений выполнена в классическом стиле. На придомовом участке имеется фонтан, гостевой дом и бассейн.

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