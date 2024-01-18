Наталья Водянова впервые за долгое время вышла на публику

Российская супермодель Наталья Водянова и ее муж, бизнесмен Антуан Арно стали гостями мужского показа бренда Louis Vuitton. Их снимки появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для Натальи Водяновой выход стал первым за долгое время. Модель позировала в бело-голубом брючном костюме и белой футболке. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж. На красной ковровой дорожке она была под руку с Антуаном Арно.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей - 9-летнего Максима и 7-летнего Романа - а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 21-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 15-летнего Виктора.

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