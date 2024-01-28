Бывший режиссер франшизы «Крик» Кристофер Лэндон начал снимать собственный хоррор

Режиссер Кристофер Лэндон начал подготовку к съемкам собственного хоррора, после того, как он покинул франшизу "Крик" в конце прошлого года. Режиссер, известный по фильмам "У нас привидение!" и "Дичь", ведет переговоры о съемках картины "Большое зло", пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценарий основан на рассказе Чендлера Бейкера. История рассказывает о семье, которая должна пережить ночь в отдаленном фермерском доме, когда на них охотятся оборотни. Рассказ "Большое зло" появился в сборнике ужасов Creature Feature.

Продюсерами фильма выступили Тодд Либерман и компания Hidden Pictures.

Этот проект станет первой работой Лэндона после его ухода из франшизы "Крик". После его ухода из проекта ушли еще два артиста. Продюсеры осенью уволили Мелиссу Барреру из-за сообщений в социальных сетях, которые она сделала на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, а Дженна Ортега ушла в начале года.

"Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. И мое сердце разрывалось из-за всех участников", - написал Лэндон на соцсети X в прошлом месяце, объявляя о своем уходе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!