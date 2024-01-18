Актер «Эйфории» Джейкоб Элорди расстался с девушкой

Звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди и модель Оливия Джейд расстались во второй раз. Об этом сообщил таблоид Us Weekly со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Слухи о проблемах в отношениях актера и блогерши появились несколько дней назад. Поклонники заметили, что 24-летняя Оливия Джейд отписалась от Джейкоба Элорди. Сейчас инсайдер подтвердил сплетни. Когда именно закончился роман знаменитостей, не сообщается. Однако Daily Mail пишет, что Оливию Джейд и Джейкоба Элорди не замечали вместе с октября прошлого года.

Впервые о романе актера и блогерши стали говорить в мае 2022-го. Тогда папарацци засняли Джейкоба Элорди на свидании с Оливией Джейд. В августе того же года влюбленные расстались после нескольких месяцев отношений. Журналисты сообщили, что звезды остались друзьями. Спустя месяц Джейкоб Элорди и Оливия Джейд сошлись. Пару заметили во время прогулки в парке. Актер и блогерша старались скрывать свои отношения. Они не выходили вместе в свет и не выкладывали в социальные сети совместные фотографии.

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