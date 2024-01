Супермодель 90-х Жизель Бюндхен вышла работать в супермаркет

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен вышла на работу в супермаркет Erewhon в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Hypebeast.

Модель начала сотрудничество с лос-анджелесским продуктовым магазином и велнес-центром, чтобы представить смузи Giselderberry Boost Smoothie. Для гостей она лично приготовила напитки по своему рецепту. Состав: сироп черной бузины, кокосовое молоко и мякоть, миндальное масло, растительный протеин, финики и банан.

"Он напоминает мне бутерброд с арахисовым маслом, но, конечно, без углеводов в виде хлеба", - рассказала Бюндхен.

Она также подчеркнула, что смузи появился в магазинах за несколько месяцев до выхода ее кулинарной книги "Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body & Feed Your Soul". Первые публикации поступят в продажу 26 марта.

Уточняется, что здесь же в 2022 году Хейли Бибер запустила свой смузи Glaze Skin, который был приурочен к PR-кампании косметического бренда Rhode.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!