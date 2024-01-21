Марго Робби сравнили с «серой мышью» после выходов в стиле Барби

Звезда фильма "Барби", голливудская актриса Марго Робби вышла на прогулку в повседневном образе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Актрису успели заснять во время прогулки до встречи с другом в Санта-Монике. Марго Робби была одета в синие джинсы, серый жакет с мужского плеча и кремовый топ. Образ она дополнила сумкой-клатчем, массивными серьгами, серебряными цепочками на шее и лодочками с острым мысом. Волосы она уложила в низкий пучок и сделала нюдовый макияж.

Однако читатели статьи не оценили образ актрисы и написали об этом в комментариях.

"После выходов на премьере Барби это будто образ серой мыши", "Безликий образ", "А где яркость?", "У вас депрессия?", "Не самый лучший образ Марго", "Почему вы прячете свою фигуру?" - написали они.

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