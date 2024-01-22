Канье Уэст потратил почти миллион, чтобы остаться без зубов

Американский рэпер Канье Уэст ошеломил своим очередным глупым поступком.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на этот раз неуравновешанный исполнитель принялся экспериментировать с собственным внешним видом.

Канье избавился от зубов, вместо которых установил себе титановые протезы, которые, как пишет Daily Mail, обошлись ему в 850 тысяч долларов.

В своем Instagram Уэст уже показал, как выглядит его обновленная улыбка.

Правда, далеко не все пользователи оценили изменения во внешнем виде Канье Уэста. Многие юзеры раскритиковали музыканта, мол, что это уже слишком и стоит найти другой способ, чтобы эпатировать публику.