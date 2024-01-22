Роналду показал младшую дочь

38-летний португальский футболист Криштиану Роналду поделился снимком с годовалой дочерью Беллой Эсмеральдой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, фото звездный спортсмен опубликовал в Instagram с более 618 млн подписчиков.

Многодетный отец улыбался и держал на руках маленькую наследницу. Криштиану был одет в костюм Gucci. Он лаконично подписал карусель фото двумя цветными эмодзи в виде сердечек. На другом снимке Роналду предстал возле роскошного авто Ferrari.

"Легенда", "Величайший в истории", "Величайший, надеюсь вы будете играть до 50", - комментируют свежие кадры фанаты португальской знаменитости.

Роналду и модель Джорджина Родригес воспитывают двух общих детей - дочерей Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Первая родилась весной 2022 года. Также у спортсмена есть дети от предыдущих союзов и суррогатной матери - сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева.

Об отношениях легенды футбола и его избранницы стало известно в 2016 году. Сообщалось, что они обручились, однако о свадьбе пока ничего не известно. Семья спортсмена в последнее время живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

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