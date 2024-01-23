Дженнифер Лопес вышла в свет в очках с «глазами» и жакете из цветов

Актриса Дженнифер Лопес стала гостьей показа Schiaparelli весна-лето 2024, который состоялся 22 января в рамках Недели высокой моды в Париже. Новые фотографии знаменитости появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

54-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в белом объемном жакете, который был украшен лепестками цветов, водолазке в тон и черных плотных колготках. Образ актрисы дополнили сумка с золотым металлическим лицом, туфли на каблуках, массивные серьги и очки с "глазами". Визажисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос, а стилисты - макияж с акцентом на глаза.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке "Венецианского кинофестиваля". Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов.

В июле 2022-го знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Спустя несколько недель Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли свадьбу. У невесты было несколько белоснежных платьев, над которыми работал Дом моды Ralph Lauren. Торжество завершилось тортом Minette Rushing Custom Cakes, танцевальной вечеринкой и фейерверком.

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