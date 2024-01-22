Актриса Зендая кардинально сменила имидж. Новые фотографии голливудской звезды появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27-летняя Зендая стала гостьей показа Schiaparelli весна-лето 2024, который прошел 22 января в рамках Недели высокой моды в Париже. Актриса вышла на публику в наряде черного цвета. Знаменитость надела водолазку со структурированными узлами на руках и шелковую юбку со шлейфом, который напоминал хвост. Зендая добавила к образу гольфы в сетку и туфли-лодочки на каблуках. Актриса появилась на мероприятии с новой челкой и прямыми волосами.

Зендая состоит в отношениях с актером Томом Холландом. Знаменитости познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Однако информация о романе появилась только спустя пять лет. В декабре 2022 года в социальных сетях возникли сплетни о помолвке влюбленных. Однако никто из актеров не подтвердил слух. Мать Зендаи вовсе попросила поклонников дочери не верить таким кликбейтам.

В сентябре 2023 года актриса опубликовала фотографии с кольцом на пальце, после которых посыпались поздравления от фанатов о помолвке. Но звезда вновь опровергла слухи.

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