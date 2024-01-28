Звезда «Эйфории» рассказал о наркозависимости

Актер, звезда сериала о подростках "Эйфория" Доминик Файк рассказал о своей наркозависимости в новом интервью. Беседу с 28-летним артистом опубликовало издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Файка, создатель шоу Сэм Левинсон нанял психолога, которая должна была помочь ему оставаться трезвым на съемках второго сезона "Эйфории".

"Верите или нет, я сам тот еще наркоман. И на съемках "Эйфории" мне привели коуча, которая болтала со мной. Просто какую-то рандомную женщину", - вспомнил сыгравший молодого человека с наркозависимостью артист.

Однако, продолжил Файк, женщина не смогла установить с ним контакт.

"У нас не было ничего общего. Похожего прошлого, похожих проблем. Сложно прислушиваться к советам такого человека, не относиться к ним наплевательски", - признался актер и музыкант.

Файк уточнил, что не знает, позовут ли его на съемки третьего сезона проекта.

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