Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет с парнем

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель вышла на публику вместе с возлюбленным, актером Солом Нанни. Пара появилась на показе Dior в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19-летняя Дева Кассель позировала фотографам в бежевом тренче, который подчеркнул ее фигуру. Модель также надела черные высокие сапоги и золотые серьги. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя сделала хвост с прядями у лица и нюдовый макияж. 24-летний Сол Нанни был одет в коричневое пальто, черный пиджак, брюки, белую прозрачную майку и туфли.

Слухи о романе Девы Кассель и Сола Нанни появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. 19-летняя звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти "Прекрасное лето".

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