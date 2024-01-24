Названы номинанты антипремии «Золотая малина»

Названы лауреаты 44-й ежегодной антипремии "Золотая малина".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фильм "Неудержимые 4" режиссера Скотта Во стал номинантом сразу в семи категориях: "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший актер второго плана", "Худшая актриса второго плана", "Худший экранный дуэт" и других.

Картины "Изгоняющий дьявола: Верующий" и "Винни-Пух: Кровь и мед" стали еще одними лидерами антипремии - хорроры номинировали в пяти категориях. Кинокомиксы "Шазам! Ярость богов" и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" стали номинантами в четырех категориях.

В категорию "Худший актер" попали Джон Войт, Вин Дизель, Рассел Кроу, Джейсон Стэйтем и Крис Эванс. В аналогичной номинации среди актрис были отмечены Ана де Армас, Дженнифер Лопес, Хелен Миррен, Меган Фокс и Сальма Хайек.

Церемония вручения антипремии "Золотая малина" запланирована на 9 марта.

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