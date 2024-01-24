Венсан Кассель впервые вышел в свет с младшей на 30 лет девушкой

Французский актер Венсан Кассель впервые вышел в свет с младшей на 30 лет избранницей Нарой Баптистой, которую пользователи называют копией модели Тины Кунаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, парочка вместе посетила модный показ в Париже. 27-летняя модель Нара Баптиста выбрала черное мини-платье, в это время 57-летний Кассель пришел на светское мероприятие в серых брюках и белой рубашке, образ актер дополнил пальто.

Кстати, парочка сидела на модном показе в первом ряду среди других приглашенных знаменитостей. Влюбленные были в отличном настроении и не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике.

К слову, это первое публичное мероприятие, которое Кассель и Баптиста посетили вместе. Таким образом, парочка официально подтвердила их отношения.

Отметим, ранее Венсан Кассель был женат на младшей на 31 год модели Тине Кунаки. Однако весной прошлого года стало известно, что пара развелась после почти пяти лет брака. У экс-супругов есть общая дочь Амазони, которая родилась в апреле 2019 года.

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