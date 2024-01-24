Звезда "Один дома" госпитализирован

Известный актер Девин Ретрей, сыгравший База в новогодней комедии "Один дома", попал в больницу в критическом состоянии.

Пока причины госпитализации неизвестны. Впрочем, по словам члена семьи Ретрея, 47-летняя знаменитость уже "возвратился домой и отдыхает по назначению врача", пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

К слову, по стечению обстоятельств самочувствие звезды резко ухудшилось в преддверии рассмотрения дела о домашнем насилии судом в Оклахоме 22 января. В настоящее время судебное заседание перенесено на февраль.

Отметим, что инцидент с домашним насилием произошел еще в 2021 году, когда актер отдыхал со своей экс-девушкой, имя которой не разглашается. Тогда Девин под влиянием чрезмерного количества алкоголя в их гостиничном номере сжал экс-избраннице горло, прикрывая рот другой рукой. По свидетельствам полиции, знаменитость также нанес ей многочисленные травмы после того, как избил кулаками и бросил в стол. Интересно, что сам актер отрицает свою причастность к домашнему насилию.

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