Энн Хэтэуэй сорвала съемку из-за протеста

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй покинула съемку журнала Vanity Fair после того, как узнала о забастовке сотрудников издательского дома Condé Nast. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они еще даже не начали фотографироваться. Как только Энн Хэтэуэй узнала о том, что происходит, она просто встала с прически и макияжа и ушла", - рассказал источник издания.

23 января более 400 сотрудников издательского дома Condé Nast объявили забастовку по причине нарушения трудового законодательства. Генеральный директор компании решил сократить количество рабочих мест на 5%. После этого сотрудники устроили 24-часовой митинг около офиса в Нью-Йорке. Эту дату они выбрали, поскольку в этот день объявляли номинантов на премию "Оскар". Энн Хэтэуэй стала первой актрисой, которая поддержала забастовку.

В компанию Condé Nast входят такие издания, как Vogue, Glamour, Allure, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, The New Yorker и не только.

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