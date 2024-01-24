В Нью-Йорке состоялась премьера второго сезона «Вражды»

В Париже проходит кутюрная Неделя моды, а в Нью-Йорке, тем временем, продолжают устраивать премьеры разных фильмов и сериалов. Так, на днях в музее современного искусства собралась съемочная группа нового сезона драмы "Вражда: Капоте против Лебедей" - мировая премьера состоится уже 31 января. На этот раз Трумену Капоте, роль которого исполнил Том Холландер, придется лицом к лицу столкнуться с группой светских львиц, известных как Лебеди. Между писателем и женщинами начинается конфликт после публикации драматургом изобличающего рассказа La Côte Basque, 1965 - его напечатали в Esquire в 1975 году.

Как передает Day.Az, на торжественной премьере актер появился в компании прекрасных актрис - все они выбрали ахроматическую черно-белую гамму. Чудо как хороша была Деми Мур - она не так уж часто появляется на экранах, так что ее новую работу мы точно не пропустим. На премьере актриса была в платье Balmain, которое идеально отражает и дух того времени, и "лебединую тему". Мы все еще не перестаем восхищаться внешним видом звезды.

Еще одна наша любимица, выбравшая довольно "тематический" наряд - Наоми Уоттс. Она на премьере была в полупрозрачном черном платье Givenchy с клатчем-лебедем Judith Leiber. Сложный крой наряда в сочетании с аксессуарами создавал нужное настроение. Отдельно отметим, что своим примером Наоми показывает, как сильно прическа влияет на лицо.

Трудно не обратить внимания на Хлою Севиньи. Она решила срифомвать в своем луке несколько трендов - тенденцию на банты и мотоциклетные аксессуары (обратите внимание на кожаные перчатки!). Остальные актрисы выглядели крайне элегантно.

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