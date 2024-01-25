Джей Ло появилась на показе Elie Saab

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес привлекла внимание публики на показе Elie Saab Haute Couture весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Жена оскароносного Бена Аффлека появилась во французской столице в смелом платье с глубоким вырезом, которое демонстрировало ее декольте.

К нежно-зеленому платью Джей Ло добавила эффектную цветочную накидку. Образ был изготовлен ливанским дизайнером Эли Саабом.

Вышитый пояс подчеркнул талию певицы, когда она позировала перед фотографами на мероприятии.

Лопес носила свои карамельные пряди в распущенном стиле и добавила зеленый бархатный бант в качестве аксессуара. В частности, жена Бена Аффлека сделала эффектный макияж. Впрочем, самого актера рядом с женой в этот день не было.

Оказавшись на мероприятии, знаменитость заняла свое место в первом ряду, она была в хорошем настроении и махала рукой поклонникам.

Образ Джей Ло был похож на тот, который можно было увидеть на подиумах Недели моды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!