Джиджи Хадид засняли вместе с Брэдли Купером на фоне слухов о романе

Модель Джиджи Хадид заметили вместе с голливудским актером Брэдли Купером на фоне слухов о романе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фотографии были опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци удалось заснять знаменитостей 23 января в аэропорту Нью-Йорка. 28-летняя Джиджи Хадид и 49-летний Брэдли Купер были в сопровождении телохранителя модели. Звезда подиумов появилась на публике в белой футболке, черном кожаном бомбере, голубых джинсах, зеленой кепке, солнцезащитных очках и черных лоферах. Голливудский актер был одет в серую рубашку, куртку, широкие брюки, солнцезащитные очки и коричнево-белые кроссовки.

Слухи о романе Джиджи Халид и Брэдли Купера появились в октябре прошлого года, когда модель впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января Джиджи Хадид появилась на публике с матерью Брэдли Купера после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. Инсайдер сообщил, что модель понравилась матери Купера.

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