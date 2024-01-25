Оглашен приговор продюсеру Таране Самедовой

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении продюсеров Тараны Самедовой и Рагима Гасанова, обвиняемых в вымогательстве денег путем угроз.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня приговор был оглашен на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

Согласно приговору, Тарана Самедова была приговорена к шести годам лишения свободы, а Рагим Гасанов - к семи годам (прокурор просил приговорить Тарану Самедову к семи годам шести месяцам лишения свободы, а Рагима Гасанова - к восьми годам шести месяцам).

Отметим, что в декабре 2022 года Рагим Гасанов был задержан по обвинению в угрозах и вымогательстве денег. В ходе следствия были выявлены подозрения в виновности по уголовному делу продюсера Тараны Самедовой, которую привлекли к следствию.

Таране Самедовой и Рагиму Гасанову было предъявлено обвинение по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следует также отметить, что Тарана Самедова была осуждена в 2017 году по обвинению в торговле людьми и приговорена к двум годам лишения свободы. Она вышла на свободу в 2019 году, но была задержана в прошлом году за незаконное ношение наркотиков. Суд, учитывая беременность Т. Самедовой, назначил ей штраф в размере 400 манатов и отпустил.

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