Бритни Спирс попала в черный список известного отеля

Певица Бритни Спирс якобы попала в черный список отеля Four Seasons после жалоб гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Три инсайдера газеты подтвердили слухи, что артистке временно запретили посещать пятизвездочную гостиницу, которая находится в Вестлейк-Виллидж, всего в нескольких минутах езды от ее особняка. По их словам, Бритни Спирс доводила сотрудников и гостей своим скандальным поведением.

"Она уже много лет посещает отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили жить в гостинице, потом разрешили, но теперь снова добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим", - заявил источник.

Бритни Спирс любила ходить на бьюти-процедуры и пользоваться услугами спа-салона в гостинице. Инсайдер сообщил, что она даже провела там брачную ночь.

Менеджер певицы заявил, что эта история "не соответствует действительности". Представители Four Seasons пока никак не прокомментировали ситуацию.

В конце прошлого года отцу певицы, Джейми Спирсу, ампутировали ногу. Это произошло, потому что врачи не смогли остановить обширную инфекцию. Тогда журналисты сообщили, что Бритни Спирс намерена наладить отношения с родителем, несмотря на то, что он 13 лет держал ее под своей опекой и ограничивал свободу.

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