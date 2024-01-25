Клаудия Шиффер вышла в свет с мужем и котом

В Лондоне прошла премьера фильма "Аргайл: Супершпион" режиссёра Мэттью Вона. Поддержать его, помимо команды проекта, пришла жена - супермодель и икона 1990-х Клаудия Шиффер. Супруги, которые довольно редко вместе выходят в свет, позировали на красной дорожке не только друг с другом, но и со своим котом Чипом - он снялся в фильме в небольшой роли.

Как передает Day.Az, для мероприятия 53-летняя Клаудия Шиффер выбрала блестящее лимонное платье Versace, практически идентичное тому, в котором она блистала на показе бренда в сентябре прошлого года. Наряд модель дополнила металлическим клатчем и серебристыми туфлями. Образ завершала фирменная укладка Шиффер.

"Это платье - альтернативная версия того, которое Клаудия надевала на моём показе. Принт из металлической шахматной сетки украшен кристаллами, бисером и кружевной вышивкой в ​​стиле барокко. Клаудия, ты безупречна!" - написала дизайнер Донателла Версаче в инстаграме.

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