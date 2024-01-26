Брат принцессы Дианы показал ее редкие детские фото

Граф Спенсер отдал дань уважения своей покойной матери и опубликовал несколько редких фото со своей сестрой, принцессой Дианой. Чарльз Спенсер почтил память своей покойной матери в день ее 88-летия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

59-летний граф Спенсер, который живет в семейном поместье Олторп в Нортгемптоншире, поделился подборкой газетных вырезок о своей матери, Фрэнсис Шанд Кидд, скончавшейся в 2004 году.

На одной из фотографий, озаглавленной "Крещение третьей дочери лорда и леди Олторп", изображена мать 42-летнего принца Уэльского и 39-летнего герцога Сассекского в самом нежном возрасте.

Новорожденная Диана закутана в белое одеяло, а родители с гордостью смотрят на нее.

Чарльз подписал пост: "С любовью и благодарностью вспоминаю свою мать в день, когда ей исполнилось бы 88 лет".

Фрэнсис Шанд Кидд вышла замуж за 8-го графа Спенсера в 1954 году, когда ей было 18 лет, а затем развелась в 1969 году.

В 1968 году Фрэнсис проиграла битву за опеку над Дианой, Чарльзом и их сестрами Джейн и Сарой и снова попыталась в 1971 году вернуть себе опеку, но снова проиграла.

Мать Дианы переехала жить к своему новому мужу в Шотландию. У Дианы и ее матери были непростые отношения, и они не разговаривали до ее смерти в 1997 году.

Это произошло после объявления, что брат принцессы Дианы расскажет о "травме" от отправки в школу-интернат в возрасте восьми лет в своих долгожданных мемуарах, которые многие издания назвали мемуарами, которые стоит прочесть в 2024 году.

Эрл Спенсер расскажет о "культуре жестокости", с которой он столкнулся в Мейдвелл-Холл, подготовительной школе в Нортгемптоне, и предоставит важную информацию об устаревшей системе интерната в книге "Очень частная школа", выход которой запланирован на март.

The Guardian поместила книгу графа в список "документальных произведений, на которые стоит обратить внимание" в этом году - наряду с такими произведениями, как "Нож Салмана Рушди : размышления после покушения на убийство".

По данным Gallery Books, издательства Simon & Schuster, Чарльз Спенсер "представит откровенный разговор со своим прошлым и возвращение к своему детству".

После школы-интерната, где, как утверждает граф, практиковались телесные наказания, он поступил в Итонский колледж, а затем он получил место в колледже Магдалины в Оксфорде, чтобы изучать современную историю, но признал, что уделил очень мало времени своей учебе.

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