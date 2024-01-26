57-летняя Сальма Хайек показала себя без макияжа

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала себя без макияжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, снимками из путешествия по Италии звезда экрана делится в Instagram с более 27 млн подписчиков.

Жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино отправилась на "волшебный остров" в Италии. Обладательница "Оскара" посетила Прочиду, где собрала свежую клубнику, лимоны и помидоры на местной ферме.

"Благодарна за эти моменты общения с матушкой-природой", - написала Сальма.

Актриса была в повседневном синем комбинезоне, прозрачных очках и с распущенными вьющимися волосами.

"И да, этот лимон такой же большой, как моя голова - собственное чувство юмора природы!" - добавила знаменитость.

Она также нашла время, чтобы позировать для селфи перед спелыми помидорами, которые заполняли пейзаж. В частности, Хайек показала фотографию большого лимона, упомянутого в ее подписи. Сальма продемонстрировала аномально большой размер цитрусового фрукта.

На следующем снимке она изображена с тем, кто, похоже, является одним из рабочих местной фермы.

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