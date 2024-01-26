Наоми Кэмпбелл и Гленн Клоуз появились на праздновании 400-летия Версаля

В этом году Версаль отмечает 400-летие. И в честь круглой даты был организован ряд мероприятий, среди которых главным событием стал торжественный ужин для 300 гостей. По слухам, среди них была даже королева Камилла, но пока это не подтверждают таблоиды, или пресс-служба дворца. Но точно присутствовали актриса Гленн Клоуз, которая ранее посещала модный показ Dior и супермодель Наоми Кэмпбелл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Food and sens.

Торжественный ужин состоялся 22 января, в знаменитом Зеркальном зале. Всего на вечер, организованный Катрин Пгар (руководитель парков и Версальского замка) собрались 300 гостей.

За меню отвечал знаменитый шеф-повар Ален Дюкасс, сервировкой стола занимались два художника: Жан-Мишель Отониэль (французский скульптор, известный своими композициями из бус и стеклянных кирпичей) и Школа ремесел Чанакья. Вечер прошел под эгидой модного дома Dior.

Великолепные тарелки от художника Жана-Мишеля Отониэля заполняли изысканные блюда от команды шеф-повара Мари Сориа, а кормили гостей, как стало известно из опубликованного в соцсетях меню, следующими блюдами:

- Маринованным морским окунем и золотой осетровой икрой.

- Пюре из картофеля и черного трюфеля.

- Дичь по-бресски с соусом Альбуфера, порция зимних овощей, овощные равиоли.

- Шоколад мануфактуры Алена Дюкасса, хрустящее пралине с сусальным золотом.

А запивали это все розовым шампанским Dom Pérignon Vintage 2006 года и винами минимум пятилетней выдержки.

Известно, что среди гостей были Гленн Клоуз, Наоми Кэмпбелл, Элизабет Дебики и известная оперная певица из ЮАР Претти Йенде, которая исполнила несколько арий.

Завершился вечер роскошным фейерверком над Версалем.

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