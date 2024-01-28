Поклонники Тома Холланда "напали" на него в Сети (все из-за семьи). Выяснилось, что отец актера, 56-летний Доминик Холланд, является известным комиком, телеведущим и писателем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, теперь Интернет-пользователи считают, что роль в "Человеке-пауке"Холланду досталась вовсе не из-за его актерских данных.

Хейт в Сети появился после того, как издание People сообщило (скорее, напомнило) читателям, что Доминик Холланд - близкий родственник Тома, хотя этот факт никогда не скрывался. После выхода статьи в Twitter начались обсуждения: "Почему я только сейчас узнал, кто отец Тома Холланда? Я бы никогда об этом не догадался", "Nepo baby, у меня шок", "Я впервые узнал, что Том Холланд - сын Доминика Холланда, и это привело меня в смятение".

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