Дэвид Бекхэм получил травму

Бывший футболист сборной Англии и владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм был замечен вместе со своей супругой Викторией и сыном Ромео в Лондоне. Сайт Daily Mail опубликовал фотографии знаменитостей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци засняли спортсмена, его жену и сына, когда они выходили из ресторана La Loma. 48-летний Дэвид Бекхэм отправился на ужин в голубой рубашке в полоску, черном брючном костюме и лаковых туфлях. Он дополнил образ галстуком с принтом. Виктория Бекхэм вышла в свет в черном плаще и солнцезащитных очках. Ромео был одет в белую рубашку, коричневый кардиган и черные брюки.

Дэвид Бекхэм появился на публике с травмой запястья. О том, как именно бывший футболист травмировал свою руку, не сообщается.

Дэвид Бекхэм познакомился с будущей женой Викторией в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. Знаменитости воспитывают сыновей Бруклина, Круза и Ромео и дочь Харпер. Супруги часто делятся фотографиями со своими отпрысками в социальных сетях. В конце декабря они показали, как прошла рождественская вечеринка их семьи.

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