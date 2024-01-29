Рианна впервые за долгое время показала подросших сыновей

Певица Рианна была замечена с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky, и детьми 27 января в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сайт Daily Mail опубликовал фотографии звездной семьи.

35-летняя Рианна впервые за долгое время вышла на публику вместе со своими сыновьями. Певица отправилась в ресторан Cesar с детьми и рэпером A$AP Rocky. Артистка была одета в сливовое платье-макси с капюшоном John Galliano из коллекции осень-зима 1999 года. Она дополнила его коричневой шубой, солнцезащитными очками с монограммой Gucci и черными босоножками на каблуках. A$AP Rocky вышел в ресторан в черной кожаной куртке с рисунком и шипами, белой футболке, темных джинсах и уггах. Рианна держала на руках своего старшего сына RZA в то время, как A$AP Rocky нес переноску с младшим ребенком Риотом Роузом Майерсом.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

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