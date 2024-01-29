Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком

Певица Бритни Спирс публично попросила прощения у своего бывшего возлюбленного, певца Джастина Тимберлейка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, артистка высказалась в Instagram.

41-летняя Бритни Спирс выложила видео с новым клипом 42-летнего Джастина Тимберлейка и извинилась перед ним за то, что откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах, которые выпустила в октябре прошлого года. Певица написала в книге, что Джастин Тимберлейк изменил ей с "другой звездой", а также заявила, что он заставил ее сделать аборт в 19 лет.

"Я хочу извиниться за некоторые вещи, о которых я рассказала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые мне небезразличны, мне очень жаль", - говорится в посте Спирс.

Певица также написала, что "влюблена в новую песню Джастина Тимберлейка".

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк познакомились на съемках "Нового клуба Микки Мауса" в 1999 году, когда певица была на пике карьеры. Звезды встречались до 2002 года. После расставания артист выпустил песню "Cry Me a River", в которой рассказал о ссоре с бывшей возлюбленной.

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