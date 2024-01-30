Деми Мур обвинили в плохом обращении с животными

Голливудская актриса Деми Мур посетила афтепати программы Saturday Night Live. Фотографии звезды появились на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

61-летняя Деми Мур отправилась на мероприятие в черной водолазке, серых широких брюках, темном длинном пальто и нежно-голубых туфлях на каблуках. Актриса дополнила образ черной сумкой Schiaparelli, которая, по информации издания, стоит больше $7,5 тысяч. Знаменитость вышла в свет вместе с чихуахуа по кличке Пилаф. Однако читателям Daily Mail не понравилось то, что актриса взяла с собой собаку на вечеринку. Интернет-пользователи обвинили Деми Мур в плохом обращении с животным.

"Собаки не являются аксессуарами. Только кто-то жалкий по типу Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Деми Мур станет использовать их таким образом", "Бедная собака", "Мне жаль эту собаку", "Я ненавижу людей, которые носят животных как аксессуар", "Эта собака чем-то накачана?" - писали читатели издания.

На вечеринке шоу Saturday Night Live также были замечены Антонио Бандерас, его бывшая жена Мелани Гриффит и Дакота Джонсон. Звезда "50 оттенков серого" надела черное "голое" платье-макси, которое было украшено пайетками. Дакота добавила к нему накидку из искусственного меха, золотые серьги-кольца, цепочку, атласную сумку и туфли-лодочки на каблуках.

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