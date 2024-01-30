https://news.day.az/showbiz/1633257.html Канье Уэст вновь подставился под скандал - ВИДЕО
Канье Уэст вновь подставился под скандал - ВИДЕО
Канье Уэст выхватил телефон у корреспондента TMZ после вопроса о Бьянке Цензори.
Как передает Day.Az, журналистка попросила рэпера прокомментировать слух о том, что он контролирует свою жену и запрещает ей пользоваться социальными сетями, задав вопрос: есть ли у Бьянки свобода выбора.
После Канье был вышел из себя и выхватил телефон у девушки, а позже начал словесно отчитывать ее и потребовал перестать задавать ему "тупые неуважительные вопросы" о его жене.
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