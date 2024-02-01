Леонардо Ди Каприо стал бездомным для новой роли

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо изменился до неузнаваемости. Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

49-летний Леонардо Ди Каприо переоделся в образ бездомного человека для роли в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона. На съемочной площадке голливудский актер был запечатлен в грязной одежде. Артист надел темно-серую футболку, красный длинный халат в клетку, синие джинсы, кроссовки с оранжевой подошвой, черную шапку и солнцезащитные очки. Он стоял у телефонной будки.

Рабочее название фильма "BC Project". Сюжет ленты не раскрывается. Съемки картины проходят в Северной Калифорнии.

Леонардо Ди Каприо состоит в отношениях с моделью Витторией Черетти. Слухи об их романе появились в мае 2023 года. Тогда знаменитостей заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В середине января влюбленных заметили на свидании. Знаменитости попали в объективы фотографов, когда выходили из популярного ресторана Nobu. Спустя несколько дней возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес.

В августе 2022 года Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне. Влюбленные встречались около пяти лет, однако не выкладывали совместные фотографии в социальные сети и не позировали вместе на светских мероприятиях.

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