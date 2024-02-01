В США назвали Тейлор Свифт «секретной козырной картой» Байдена

Американская певица Тейлор Свифт может стать "секретной козырной картой" президента США Джо Байдена в президентской кампании 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Есть много причин полагать, что ее популярность может превратиться в политическую силу. Согласно опросу Newsweek, проведенному на этой неделе, около 18 процентов избирателей США, в том числе примерно трое из десяти молодых избирателей, заявили, что с большей вероятностью проголосуют за кандидата, которого поддерживает Свифт", - отмечается в материале издания.

Авторы отмечают, что поддержка со стороны известного исполнителя способна снизить эффект падения рейтингов Байдена, вызванный фактором его возраста, а также конфликтом Израиля с исламистской группировкой ХАМАС. По их мнению, критика экс-президента США Дональда Трампа со стороны Свифт в 2020 году косвенно повлияла на его поражение.

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