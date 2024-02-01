Марго Робби впервые вышла в свет после инцидента с «Оскаром»

Голливудская актриса Марго Робби впервые вышла в свет после того, как ее не номинировали на "Оскар" за главную роль в фильме "Барби". Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Марго Робби появилась с Райаном Гослингом на специальном показе фильма "Барби". Актеры отвечали на вопросы вместе с коллегами по картине. Марго Робби вышла на публику в сером пиджаке, белой футболке с изображением куклы Барби, голубых джинсах и розовых туфлях-лодочках на каблуках. Звезда сделала легкие локоны и нюдовый макияж.

На прошлой неделе голливудский актер Райан Гослинг резко отреагировал на новость о том, что актрису Марго Робби и режиссера Грету Гервиг не номинировали на премию "Оскар" за работу над фильмом "Барби". Он заявил, что разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила их вклад.

"Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби - двух людей, которые были больше всех ответственны за этот исторический, всемирно известный фильм", - говорится в официальном сообщении Гослинга.

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