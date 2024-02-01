Дуа Липа замечена на свидании с новым бойфрендом

28-летнюю британскую певицу Дуа Липу заметили на свидании с ее новым бойфрендом Каллумом Тернером, 33.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости наслаждались романтической прогулкой в Беверли-Хиллз.

Артистка косовского происхождения, которая подтвердила новый роман с актером в начале 2024 года, наслаждалась разговором со своим возлюбленным, когда они вместе пили кофе.

Звезда сериала "Повелители воздуха" нежно поцеловал певицу в голову, когда они вышли на прогулку рука об руку.

Липа продемонстрировала фигуру в белом кроп-топе и свободных джинсах. Она добавила к образу черную сумочку и собрала в прическу свои вишневые волосы. Между тем Каллум дополнял возлюбленную в светлой рубашке, джинсах и с темными очками.

Пара не скрывала своих чувств, обнимаясь и целуясь.

Инсайдер ранее рассказывал: "Это новое, но они без ума друг от друга".

Каллум является одним из главных актеров драмы о Второй мировой войне "Повелители воздуха", в которой также снимаются Остин Батлер и Барри Кеоган, а продюсером картины стал Стивен Спилберг.

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