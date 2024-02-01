Идрис Эльба стал героем нового рекламного кампейна Calvin Klein

Недавно бренд Calvin Klein, который славится своими чувственными рекламными кампейнами нижнего белья, привлек звезду сериала "Медведь" Джереми Аллена Уайта для новой фотосессии. А теперь новой звездой бренда стал Идрис Эльба, который привнес английский стиль и элегантность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Hype Beast.

Бренд известен своими рекламными кампаниями, для которых привлекаются известные мировые таланты в области кино, моды, музыки и многого другого. Незадолго до этого месяца бренд привлек Джереми Аллена Уайта к участию в яркой рекламной кампании весны 2024 года, в которой актер продемонстрировал фирменное белое нижнее белье бренда на крышах Нью-Йорка.

Теперь бренд вернулся со своей второй рекламной кампанией мужской одежды на весну 2024 года. На кадрах можно увидеть знаменитого британского актера Идриса Эльбу.

Отмечая первую рекламную кампанию Эльбы для бренда, Calvin Klein одевает звезду в стильные и удобные базовые вещи для повседневной носки. В кампании появятся такие вещи весны 2024 года, как классический плащ, куртка-рубашка с молнией из жатого хлопка, атласный бомбер и стильный костюм. Многие изделия выполнены из хлопка, шерсти и сатина, что придает им изысканный вид.

В новой кампании Идрис Эльба присоединяется к длинному списку недавних талантов Calvin Klein, в который входят такие личности, как FKA Twigs, Хейли Бибер, Сон Хын Мин и многие другие.

Сам Эльба рассказал, что для него было "огромным комплиментом" быть выбранным на главную роль в рекламной кампании.

"Я не хотел изобретать велосипед. Я хотел сниматься в классической рекламе (Calvin Klein) и хотел быть просто Идрисом, понимаете? Просто быть собой, а не пытаться быть моделью, или как-то особенно позировать", - признался актер.

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