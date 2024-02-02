Киану Ривз снимается в новом фильме

59-летний американский актер Киану Ривз и его 41-летний коллега и партнер по съемочной площадке фильма "Удача" Сет Роген, были замечены за поеданием тако с Азизом Ансари и Кеке Палмер в перерывах между съемками в Голливуде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, Киану выглядел непринужденно в гавайской рубашке, поверх которой накинул бежевую куртку со множеством карманов. Образ он завершил парой узких брюк и белыми высокими кроссовками Converse.

Роген был в разноцветной куртке на молнии поверх рубашки-поло и свободных темно-синих брюках.

К Ривзу и его коллеге присоединились режиссер Азиз Ансари, который также появится в фильме, и Кеке Палмер.

Работа над картиной "Удача" началась в апреле прошлого года. По данным Variety, Ансари написал сценарий проекта и выступает одним из его продюсеров.

Детали сюжета, а также имена персонажей в настоящее время не разглашаются общественности.

Глава Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк сделал заявление, в котором выразил свой энтузиазм по поводу проекта.

"Нам действительно повезло с этим фильмом. Нам нравится сценарий, и мы твердо верим в Азиза как в исполнителя, так и в режиссера. Когда вы добавите к этому Сета и Киану - двух невероятных талантов мирового уровня - в главных ролях вместе с Азизом, этот фильм может стать для нас особенным. Мы быстро приступили к реализации этого проекта, как только он стал доступен", - сказал он.

Хотя основные съемки первоначально планировалось начать в мае прошлого года, в конечном итоге они были отложены.

"Удача" - вторая попытка Ансари дебютировать в качестве режиссера, поскольку его первый режиссерский проект "Быть смертным" был отложен на неопределенный срок в апреле 2022 года.

Лента должна была быть основана на книге Атула Гаванде "Быть смертным: медицина и что имеет значение в конце", опубликованной в 2014 году.

Ансари, Роген и Палмер должны были сыграть главные роли в этом фильме, в котором также должен был участвовать Билл Мюррей.

Хотя съемки начались в марте 2022 года, их прекратили уже в следующем месяце после того, как несколько человек, причастных к созданию фильма, обвинили Мюррея в неподобающем поведении.

Дата релиза "Удачи" пока что неизвестна.

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