Селин Дион выпустит документальный фильм о своей болезни

Селин Дион расскажет о своей борьбе с синдромом мышечной скованности (SPS) в новом документальном фильме. 55-летняя пятикратная обладательница премии "Грэмми" объявила, что студия Amazon MGM купила права на фильм I Am: Céline Dion, который выйдет на канале Prime Video, передает Day.Az.

"Последние несколько лет стали для меня таким испытанием: я узнала о своем заболевании и научилась жить с ним, но не позволять ему победить меня", - поделилась Дион.

Документальный фильм рассказывает о личной жизни мегазвезды. Сьемки киноленты продолжались более года.

"Я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, чтобы попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании и помочь другим людям с таким диагнозом", говорит она.

Синдром мышечной скованности - редкое аутоимунное заболевание, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц (повышение мышечного тонуса, болезненные спазмы).

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