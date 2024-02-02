Брэд Питт примет участие в последнем фильме Квентина Тарантино

Американский актер Брэд Питт примет участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Точно неизвестно, кого именно артист сыграет в новом проекте и исполнит ли там главную роль. "Кинокритик" станет третьей совместной работой режиссера и актера - ранее Питт снялся в фильме "Однажды в... Голливуде", получив за него "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана", а также в ленте "Бесславные ублюдки".

По данным издания, сценарий своего последнего проекта Тарантино сильно переделал.

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