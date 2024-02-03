Умер звезда фильма «Рокки»

Карл Уэзерс, который известен своими ролями Аполло Крида в фильмах "Рокки" и Грифа Карги в "Мандалорце", ушел из жизни 1 февраля на 77-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deadline.

"Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил мировое признание среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", - поделились члены его семьи.

Напомним, Карл принял участие в съемках девяти эпизодов сериала "Мандалорец" по "Звездным войнам", сыграв Грифа Каргу, главу Гильдии охотников за головами. Наибольшую популярность ему принес фильм "Рокки" 1976 года, после которого он запомнился зрителям ролью боксера Аполло Крида. В 2021 году он был номинирован на премию "Эмми" как лучший приглашенный актер в драматическом сериале.

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